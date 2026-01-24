ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અમદાવાદ: મોતનું ઘેરાતું રહસ્ય! ગોહિલ દંપત્તિના મોત મામલે મોટા અપડેટ સામે આવ્યા, જુઓ Video

Viral Raval | Jan 24, 2026, 10:26 AM IST

અમદાવાદના બોડકદેવ વિસ્તારમાં આવેલા એનઆરઆઈ ટાવરમાં ગોહિલ દંપત્તિના મોતના મામલે ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ ગોહિલ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરીબાના મોતનું રહસ્ય ઘેરાઈ રહ્યું છે. સમગ્ર કેસની તપાસ એસીપીને સોંપવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં એનઆરઆઈ ટાવરના સીસીટીવી બંધ હાલતમાં મળી આવ્યા છે. તેમજ મહિલાને માથાના ભાગમાં ગોળી કઈ રીતે વાગી તે પણ શંકાનો વિષય છે. બે ગોળી વાગ્યા બાદ રિવોલ્વરમાં બાકીની બે ગોળી મળી તે પણ તપાસનો વિષય છે.

ત્યારે શું ખરેખર રિવોલ્વર ફેરવતા કે કવરમાંથી બહાર કાઢતા ગોળી વાગે કે પછી જાણી જોઈને ગોળી મારવામાં આવી તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. યશરાજસિંહ ગોહિલ અને તેમના પત્ની ઘટનાના દિવસે બહાર જમવા ગયા અને સોડા પીવા ગયા હોવાની પણ વાત સામે આવી છે. મોતની રાતે કોઈ ઝઘડો થયો હતો કે શું થયું હતું તે તપાસનો વિષય છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

