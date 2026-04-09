ચાંદખેડામાં બે બાળકીઓના મોત મામલે મોટો ઘટસ્ફોટ, બ્લડ સેમ્પલમાં મળી આ દવાની હાજરી
ચાંદખેડામાં બે બાળકીઓના મોત મામલે મોટો ઘટસ્ફોટ. Z 24 કલાક પર ચાંદખેડામાં બાળકીના મોત મામલે એક્સક્લુઝીવ ખબર. માતા પિતાના બ્લડ સેમ્પલમાંથી ઊંઘની દવાની હાજરી મળી આવી. બ્લડ સેમ્પલમાં સામાન્ય પ્રમાણમાં ઊંઘની દવાની હાજરી મળી. બાળકીઓમાં આ જ દવાની હાજરી જણાઈ કે નહીં તે તપાસ ચાલુ છે. ઊંઘની દવાની હાજરી કઈ રીતે મળી તે જાણવા માટે તપાસ ચાલુ છે. અત્રે જણાવવાનું કે તૈયાર ખીરુ લાવીને ઢોંસા બનાવી ખાધા બાદ મોત થયાનો આક્ષેપ છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.