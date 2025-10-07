हिन्दी
મંત્રી બનવાના સપનાં જોતા ધારાસભ્યો માટે આવ્યા સૌથી મોટા સમાચાર, જુઓ Video
Viral Raval
|
Oct 07, 2025, 10:31 AM IST
Big update on gujarat cabinet expansion watch video
04:03
u
મોરબી: ઘુટું ગામના લોકો ગંદકીથી પરેશાન, કિચડમાં ગરબા રમીને લોકોએ કર્યો વિરોધ
04:15
u
Video: ગુજરાત પરથી ભલે ટળ્યું 'શક્તિ'નું સંકટ, છતાં આ વિસ્તારોમાં મેઘરાજા બોલાવશે ધબધબાટી
01:19
u
VIDEO:"વિધર્મીઓ આપણી બહેન-દીકરીને લઈ જાય છે..." જૂનાગઢમાં સંતોની બેઠકમાં ખાખી મઢીના મહંત રામદાસ બાપુએ રોષ વ્યક્ત કર્યો
00:51
u
ગીર-સોમનાથમાં જર્જરિત મકાન થયું ધરાશાયી! 3 લોકોના કરુણ મોત, 2ના સદ્નસીબે જીવ બચી ગયા, જુઓ દ્રશ્યો
01:54
u
VIDEO: અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલના લોન્ડ્રી વિભાગમાં લાગી આગ, ફાયર ટીમ દોડતી થઈ
01:58
u
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં NSUI દ્વારા અનોખો વિરોધ પ્રદર્શન, 7000 એડમિશન ન થતાં GCASની નનામી કાઢી...જુઓ સમગ્ર મામલો
00:39
u
VIDEO: જૂનાગઢ ભાજપમાં ભડકાના એંધાણ! જવાહર ચાવડાના ખાસ ટેકેદારો AAPમાં જોડાતા ખળભળાટ મચ્યો
00:35
u
લો બોલો! અમદાવાદના પોલીસકર્મીઓ જ કરે છે ગાંજાની હેરાફેરી! સહદેવસિંહ ચૌહાણનું ડ્રગ્સ રેકેટમાં નામ પકડાયું
01:32
u
VIDEO: વિકાસ સપ્તાહ નિમિતે મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે યોજી પ્રેસ કોન્ફરન્સ, 7 ઓક્ટોબરે PM મોદીએ સીએમ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો
01:28
u
ગુજરાત સરકાર દ્વારા કર્મચારીઓને દિવાળી ભેટ! રાજ્યના 16921 કર્મચારીઓને મળશે લાભ, watch video
Trending news
Gujarat politics
'દાદા'ના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અંગે મોટા સમાચાર:Z 24 કલાકને સૂત્રોએ આપી EXCLUSIVE ખબર
donald trump
ટ્રમ્પે દીવાળી પહેલા વધુ એક ટેરિફ બોમ્બ ફોડ્યો, હવે આ વસ્તુ પર ઝીંક્યો 25% ટેરિફ
gujarat weather forecast
માત્ર અડધા કલાકમાં ગુજરાતના આ શહેરમાં આભ ફાટ્યું! અનેક વિસ્તારોમા જળબંબાકારની સ્થિતિ
gujarat
કલ્યાણપુરના લાંબા ગામે કરૂણ ઘટના! એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ જિંદગી ટૂંકાવી, ગામમાં..
Bihar Assembly Election 2025
બિહારમાં સત્તાની લડાઈ રસપ્રદ બની, સર્વેના ચોંકાવનારા તારણો, જાણો કોને મળી રહ્યું છે
cough
બાળકને ઉધરસ થાય તો કફ સિરપને બદલે આપો આ નેચરલ વસ્તુઓ, સાઈડ ઈફેક્ટ વિના મટશે ઉધરસ
astro tips
Astro Tips: ઠુંઠ સાવરણી ખાય જાય છે ઘરનું ધન, જાણો કેવી સાવરણીનો ઘરમાં ન કરવો ઉપયોગ
Bvr Subrahmanyam
Economy Reform: દિવાળી પહેલા જ થઈ શકે છે આ મોટી જાહેરાત, સરકારે આપ્યો સંકેત
Tirgrahi yog in scorpio
50 વર્ષ બાદ મંગળની રાશિમાં બનશે પાવરફુલ ત્રિગ્રહી યોગ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ
Rohit Sharma
રોહિત શર્મા પર લાગ્યો ટીમ તોડવાનો આરોપ! જાણો કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવવા પાછળની કહાની