રેકોર્ડબ્રેક ઉછાળો! ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર તેજીનો કરંટ, નવો ભાવ સાંભળીને હોશ ઉડી જશે!
Gold-Silver Rate Today: લગ્નસરાની સીઝન ચાલી રહી છે અને સોના-ચાંદીના ભાવ લોકોની પકડમાંથી બહાર જઈ રહ્યા છે. રોજ સોના-ચાંદીના ભાવમાં તેજી જોવા મળી રહી છે, ત્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે પણ ફરી જોરદાર ઉછાળો નોંધાયો છે. મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે સોના-ચાંદી હવે પહોંચ બહાર જઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.
બજારમાં આજે ફરી એકવાર જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, જેમાં ચાંદીના ભાવે તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. ચાંદીનો નવો ભાવ 4 લાખ રૂપિયાની સપાટી વટાવી ચૂક્યો છે અને હાલમાં 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 4 લાખ 7 હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે.
બીજી તરફ, હવે ચાંદીની જેમ સોનું પણ રોજ રેકોર્ડ બનાવી રહ્યું છે. સોનાના ભાવમાં સતત વધારો થતા હવે તે 1 લાખ 76 હજાર રૂપિયાને પાર થઈ ગયું છે. લગ્નની સિઝન અને રોકાણકારોના ભારે આકર્ષણ વચ્ચે ભાવમાં આવેલા આ તોતિંગ વધારાએ સામાન્ય જનતાને ચિંતામાં મૂકી દીધી છે.