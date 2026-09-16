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સોનું ખરીદનારા ધ્યાન આપો, BIS દ્વારા હોલમાર્કિંગ ફીમાં કરાયો વધારો
સોનું ખરીદનારા ધ્યાન આપો, BIS દ્વારા હોલમાર્કિંગ ફીમાં કરાયો વધારો
Written By
Viral Raval
Published: Sep 16, 2026, 04:10 PM
|
Updated: Sep 16, 2026, 04:10 PM
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BIS increases hallmarking fees
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