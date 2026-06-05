/ભાજપથી અલગ થઈ ગયા અન્નામલાઈ, BJPએ રાજીનામું સ્વીકારી લીધુ

ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તમિલનાડુ પ્રદેશના પૂર્વ અધ્યક્ષ કે. અન્નામલાઈનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધુ છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીને અધિકૃત રીતે અન્નામલાઈના રાજીનામાને મંજૂર કરી લીધુ છે. ભાજપ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલી પ્રેસ રિલીઝ મુજબ અન્નામલાઈએ પાર્ટીની પ્રાથમિક સદસ્યતાથી રાજીનામું આપી દીધુ છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીને તેમના રાજીનામાનો તત્કાળ પ્રભાવથી સ્વીકાર કરી લીધો છે.
ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને મુખ્યાલય પ્રભારી અરુણ સિંહના હસ્તાક્ષર સાથે આ પ્રેસ રિલીઝમાં સ્પષ્ટ કરાયું છે કે કે. અન્નામલાઈ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રાથમિક સદસ્ય પણ