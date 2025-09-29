ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

બનાસકાંઠા: બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં ભાજપે મેન્ડેટ જાહેર કર્યા, કોનું પત્તું કપાયું, કોને અપાયું...જુઓ Video

Viral Raval | Sep 29, 2025, 03:11 PM IST

બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં ભાજપે મેન્ડેડ કર્યા જાહેર. પાલનપુર બેઠક પર ભાજપે પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હરિ ચૌધરીનું પત્તુ કાપી વર્તમાન ડિરેક્ટર ભરત પટેલને મેન્ડેડ આપ્યું. વડગામ બેઠક પરથી વર્તમાન ડિરેકટર દિનેશ ભટોળનું પત્તુ કાપી ફ્લજી ચૌધરીનું મેન્ડેડ. દાંતા બેઠક પર વર્તમાન ડિરેકટર દિલીપસિંહ બારડનું પત્તુ કાપી અમરતજી પરમારનું મેન્ડેડ આવ્યું. દાંતીવાડા બેઠક પર ભાજપ આગેવાન વિનોદ ભૂતડીયા સામે વર્તમાન ડિરેકટર પી જે ચૌધરીનું મેન્ડેડ. ધાનેરા બેઠક પરથી પૂર્વ ધારાસભ્ય અને વર્તમાન ડિરેકટર જે કે પટેલનું મેન્ડેડ. કાંકરેજ બેઠક પરથી વર્તમાન ડિરેકટર અણદા પટેલનું પત્તુ કાપી બાબુ ચૌધરીને ભાજપે આપ્યું મેન્ડેડ. ફોર્મ પરત ખેંચવાની અંતિમ ઘડીઓમાં ભાજપે જાહેર કરી મેન્ડેડ યાદી.

Trending news