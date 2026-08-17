/ભાજપની ટીમ નવીનમાં બે મુસ્લિમ ચહેરાઓ પર મોટો દાવ! જાણો કયા ગુજરાતીઓને લોટરી લાગી

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ભાજપની 'ટીમ નવીન'માં બે મુસ્લિમ ચહેરાઓ પર મોટો દાવ! જાણો કયા ગુજરાતીઓને લોટરી લાગી

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 17, 2026, 07:25 PM|Updated: Aug 17, 2026, 07:30 PM

ભાજપની 'ટીમ નવીન'ની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. રામ માધવ, લોકસભા સભ્ય ડી. પુરંદેશ્વરી અને ઉત્તરાખંડના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી તીરથ સિંહ રાવત સહિત 13 ઉપાધ્યક્ષોની નિમણૂક કરાઈ છે. જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલને રાષ્ટ્રીય કોષાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. આવતા વર્ષે યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની ઝલક આ યાદી પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે. આ જ દ્રષ્ટિએ પાર્ટીની નવી ટીમમાં ઉત્તર પ્રદેશમાંથી 8 ચહેરાઓને તક મળી છે. જેમાં ચાર રાષ્ટ્રીય હોદ્દેદારો અને બે રાષ્ટ્રીય મોરચા પ્રમુખો સામેલ છે. ભાજપની રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ગુજરાતના ત્રણ નેતાઓ

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