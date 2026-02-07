ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

દેશની સૌથી ધનિક પાલિકા હવે BJP હસ્તક: મુંબઈ મેયર પદના નામ પર મહોર, શિવસેનાને મોટો ઝટકો

Feb 07, 2026, 02:30 PM IST

આખરે ઘીના ઠામમાં ઘી ઢળ્યું છે. ભાજપને સૌથી મોટી સફળતા મળી છે. મુંબઈ મેયરપદની ચૂંટણી બાદ ચાલી રહેલા રાજકીય સસ્પેન્સનો અંત આવ્યો છે. દેશમાં કરોડોનું ફંડ ધરાવતી મુંબઈ પાલિકામાં હવે ભાજપનું શાસન છે. દાયકાઓ બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ આ મહત્વપૂર્ણ પદ માટે રીતુ તાવડેના નામને અંતિમ સ્વરૂપ આપી દીધું છે. રીતુ તાવડે બીજેપીમાંથી છે. પહેલીવાર બનશે જ્યારે બીજેપીમાંથી કોઇ મુંબઇના મેયર બન્યા હોય. જ્યારે બીએમસીના ડેપ્યુટી મેયર શિવસેનામાંથી છે. તેમનું નામ સંજય શંકર ઘાડી છે. દેશમાં BMCએ સૌથી ધનવાન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન છે, આ પદને લઈને લાંબા સમયથી રાજકીય દાવપેચ અને વ્યૂહાત્મક બેઠકો ચાલી રહી હતી.. ભાજપના મેયર પદના નામાંકન પછી વિપક્ષી પક્ષો તેમની રણનીતિ બદલશે તેવી અપેક્ષા છે. મહિલા મેયરની પસંદગી ભાજપ માટે મોટો રાજકીય ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. શિવસેના ઘણા સમયથી પોતાનો મેયર હોવાની માગણી કરી રહી હતી. જેમાં તેમને સફળતા મળી નથી.

Trending news