VIDEO: દિગવંત વિજય રુપાણીના અંતિમયાત્રાના ખર્ચ બાબતે ભાજપ મહામંત્રી રજની પટેલનું આવ્યું નિવેદન
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણીના અંતિમ સંસ્કાર રાજકોટ શહેરમાં કરવામાં આવ્યા હતા. જે અંગે ખુલાસો થયો હતો કે અંતિમયાત્રાનો સંપૂર્ણ ખર્ચ પક્ષે પરિવારના માથે હતો નાખ્યો હતો. દોઢ લાખ જેટલો ખર્ચ પરિવારે કર્યો હતો. આ વાતથી તેમના ચાહકોને અને પરિજનોને ભારે આઘાત લાગ્યો હતો. રુપાણી પરિવાર તરફથી કહેવામાં પણ આવ્યું કે વાત પૈસાની નથી પરંતુ વિજય રુપાણી તેમના કાર્યકાળમાં રાજકોટ અને સમગ્ર રાજ્ય માટે ઘસાઈને કામ કર્યું તેના સન્માનનો છે. અંતિમયાત્રાના ખર્ચ અંગે ખુલાસો થતાં લોકો રોષે ભરાયા છે. જેમાં ભાજપ મહામંત્રી રજની પટેલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. જુઓ વીડિયો