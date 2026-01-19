ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ભાજપને મળ્યા નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, આવતીકાલે લેશે શપથ, જુઓ Video

Krushnapalsinh Chudasama| Jan 19, 2026, 09:58 PM IST

BJP New President: ભાજપમાં "નબીન" પ્રકરણ શરૂ થઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે નામાંકન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે. નીતિન નબીને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું હતું. અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ, જેપી નડ્ડા અને ગડકરી જેવા અગ્રણી નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નીતિન નબીન બિનહરીફ ચૂંટાયા અને આવતીકાલે અધ્યક્ષ તરીકે શપથ લેશે. ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી પ્રક્રિયા 36 રાજ્યોમાંથી 30 રાજ્યોના પ્રદેશ પ્રમુખોની ચૂંટણી પછી શરૂ થઈ, જે ઓછામાં ઓછી 50% જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી સંખ્યા કરતાં ઘણી વધારે છે. 16 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કાર્યક્રમોના સમયપત્રકની રૂપરેખા આપતી એક સૂચના જાહેર કરવામાં આવી હતી અને મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

