ભાજપના MLA અરવિંદ લાડાણીએ વિકાસ અંગે કર્યો વાણીવિલાસ, પબ્લિકે કોમેન્ટ બોક્સમાં સીધો જવાબ આપ્યો
વીડિયોમાં તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ છે ભાજપના ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી... હાલ તે જૂનાગઢના જિલ્લાના માણાવદરના ધારાસભ્ય છે... તેઓ સ્ટેજ પરથી વિકાસ અંગે ભાષણ આપતા હતા ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે, તેઓ ગામડામાં રહે છે એટલે તેમને ગામડાનો વિકાસ કરવો છે.. શહેરનો વિકાસ ગમતો નથી... તમે પણ સાંભળો કે એ શું બોલ્યા? અરવિંદ લાડાણીના આ નિવેદન બાદ જાગૃત લોકો સીધા કોમેન્ટ બોક્સમાં પહોંચી ગયા અને ધારાસભ્યને કોમેન્ટમાં જવાબ આપ્યો. એક વ્યક્તિનું કહેવું છે કે, ધારાસભ્ય માટે આખો વિસ્તાર સરખો જ હોવો જોઈએ... એક નેતા આવા હોય એવું આજે જોયું. આ ફોટોમાં એક ભાઈએ કહ્યું કે, એક ગામનું નામ આપો કે, જ્યાં વિકાસ થયો હયો... જ્યારે અન્ય એક ભાઈનું કહેવું છે કે, તમે રાજીનામુ આપી દો, માણાવદરની પથારી ફેરવી નાખી છે... હાલ ધારાસભ્યનો આ વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને જનતા તેમને જવાબ આપી રહી છે...