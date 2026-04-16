સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી પહેલા ભાજપનો કડક નિર્ણય, વડોદરામાં 11 નેતા પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ
Vadoara MahaNagarPalika Election 2026 : ગુજરાતમાં ભાજપ દ્વારા બળવાખોર કાર્યકર્તાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 5 વર્ષ માટે સસ્પેન્શનનો નિર્ણય કર્યો છે. સત્તાવાર ઉમેદવાર સામે અપક્ષ કે અન્ય પક્ષમાંથી ઉમેદવારી કરનારાઓ પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે અંતર્ગત વડોદરામાં નરસિંહભાઈ પટેલ સહિત અનેક કાર્યકર્તાઓ સસ્પેન્ડ કરાયા છે. વાઘોડિયા, સાવલી, ડભોઈ સહિત વિસ્તારોના કાર્યકર્તાઓ પર ગાજ વરસી છે. કોંગ્રેસ અને અપક્ષમાંથી ઉમેદવારી કરનારાઓ 11 લોકો સામે કડક વલણ દાખવી સસ્પેન્ડ કરાયા. નગરપાલિકા અને તાલુકા પંચાયત ચૂંટણીમાં પાર્ટી શિસ્ત ભંગનો મુદ્દો ધ્યાને લઈને આ સસ્પેન્શન અપાયું. યુવા મોરચા અને બક્ષીપંચ મોરચાના કાર્યકર્તાઓ પણ કાર્યવાહી હેઠળ છે. પાર્ટી શિસ્ત જાળવવા કડક સંદેશ અપાયો, “વિરોધ સહન નહીં