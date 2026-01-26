ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

કોંગ્રસના આંતરિક વિખવાદ પર જામ્યો રાજકીય સંગ્રામ! ભાજપના વાર પર કોંગ્રેસનો પલટવાર

Dipti Savant| Jan 26, 2026, 02:50 PM IST

ધારાસભ્યોના વિવાદ પર ભાજપ-કોંગ્રેસ સામસામે આવી ગયું છે. કોંગ્રેસના MLA વિવાદ પર ભાજપે પ્રહાર કર્યા હતા. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસે ભાજપ પર વળતો પ્રહાર કર્યો છે. કોંગ્રેના બે ધારાસભ્યોના વિવાદ પર ભાજપના પ્રવક્તા અનિલ પટેલે કહ્યું કે, કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિખવાદ કોંગ્રેસના DNAમાં છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ વેન્ટિલેટર પર છે. કોંગ્રેસ ડૂબતી નૈયા જેવી સ્થિતિ છે. આવનાર દિવસોમાં કોંગ્રેસ નામશેષ થઈ જશે.

તો ભાજપા વાર પર પલટવાર કરતા કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, ભાજપ પોતાની ચિંતા કરે. ભાજપનો આંતરિક ગેંગવોર આપણે જોયો છે. ભાજપમાં લેટર કાંડ તો ક્યાંક પેનડ્રાઈવ વેચાય છે. ગુજરાતમાં ભાજપનું રિમોર્ટ કંટ્રોલ દિલ્હી છે. 

Trending news