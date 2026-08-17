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હારી ચૂકેલા ચહેરાઓ પર મોટો દાવ, OBC-મુસ્લિમ સમીકરણ પર ભરોસો : સાઈડલાઈન સ્મૃતિ ઈરાની ફરી પાવરમાં

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 17, 2026, 08:15 PM|Updated: Aug 17, 2026, 08:23 PM

ભાજપની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમમાં ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના નેતાઓને સોંપવામાં આવેલી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ પાછળ 2027 ની ચૂંટણી માટેની રણનીતિ સ્પષ્ટ છે. ઉત્તર પ્રદેશના નેતાઓને ટીમમાં સામેલ કરવાનો હેતું એ OBC, મહિલાઓ અને મુસ્લિમ સમુદાયો સુધી પહોંચને મજબૂત બનાવવાનો છે, જ્યારે ઉત્તરાખંડમાં, પાર્ટીએ 'ધામી મોડેલ' અને અનુભવી નેતાઓ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સોમવારે તેની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત કરી. ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના ઘણા અગ્રણી નેતાઓને આ નવી લાઇનઅપમાં મુખ્ય જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. પ્રથમ નજરમાં, આ એક

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