BJPએ સદી ફટકારી : મુંબઈમાં ઠાકરે બંધુઓના રાજનો અંત, કાકા-ભત્રીજાની પણ ગેમ થઈ ગઈ
Maharashtra Local Body Election Result Live: મહારાષ્ટ્રના રાજકીય પરિદૃશ્યના "નાના વિધાનસભા" ગણાતા 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો માટેના ચૂંટણી યુદ્ધના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. BMC ચૂંટણી પરિણામો (BMC Election results 2026) ની વાત કરીએ તો, ભાજપ અને શિવસેના ગઠબંધને તમામ વિપક્ષોને સમેટ્યા. ઉદ્ધવ સેના (UBT) અને MNS (રાજ ઠાકરે) પક્ષના જોડાણને BMC ચૂંટણીમાં મોટો ફટકો પડ્યો.
મહારાષ્ટ્ર સ્થાનિક સંસ્થા ચૂંટણી 2026 પરિણામો લાઈવ અપડેટ્સ: મહારાષ્ટ્ર સ્થાનિક સંસ્થા ચૂંટણીના પરિણામો લગભગ સ્પષ્ટ છે. મુંબઈ, પુણે અને નાગપુર સહિત તમામ જિલ્લાઓમાં પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે 2017 પછી પહેલીવાર મહારાષ્ટ્રમાં યોજાયેલી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ભાજપ અને શિવસેના દ્વારા શરૂઆતથી જ પ્રદર્શિત તાકાત અંતિમ પરિણામો સુધી ચાલુ રહી. પરિણામો બાદ, મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અને મહારાષ્ટ્રના લોકોનો આભાર માન્યો.