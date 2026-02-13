બાંગ્લાદેશમાં BNP ની શાનદાર જીત : 35 વર્ષ પછી દેશમાં કોઈ પુરુષ PM બનશે
બાંગ્લાદેશ ચૂંટણીમાં BNP એ મોટી જીત હાંસિલ કરી છે. પાર્ટીએ 299 બેઠકોમાંથી 165 બેઠકો પર જીત મેળવી છે. પૂર્વ PM ખાલિદા ઝિયાના પુત્ર PM બન તેવું લગભગ નક્કી છે. BNP અધ્યક્ષ તારિક રહેમાને બે બેઠકો પર ચૂંટણી લડી હતી. બાંગ્લાદેશમાં 35 વર્ષ પછી કોઈ પુરુષ PM બનશે.
મહત્વનું છે કે, ભારતમાં રહેલા પૂર્વ બાંગ્લાદેશી PM શેખ હસીનાએ આ ચૂંટણીઓને સંપૂર્ણપણે નકલી અને ગેરબંધારણીય ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે મુહમ્મદ યુનુસે ગેરકાયદેસર અને ગેરબંધારણીય રીતે સત્તા પર કબજો કર્યો અને તેના હેઠળ જ આ ચૂંટણી કરાવવામાં આવી છે.