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સુરત: બાંધકામ સાઈટ પર રમતા બાળકને સળિયો આરપાસ ઘૂસી ગયો

Written ByViral Raval
Published: Aug 26, 2026, 03:45 PM|Updated: Aug 26, 2026, 03:45 PM
boy survived from a horrific accident in surat unn patia area watch video

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