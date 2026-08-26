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સુરત: બાંધકામ સાઈટ પર રમતા બાળકને સળિયો આરપાસ ઘૂસી ગયો
સુરત: બાંધકામ સાઈટ પર રમતા બાળકને સળિયો આરપાસ ઘૂસી ગયો
Written By
Viral Raval
Published: Aug 26, 2026, 03:45 PM
|
Updated: Aug 26, 2026, 03:45 PM
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boy survived from a horrific accident in surat unn patia area watch video
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