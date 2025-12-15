ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

કિંજલ દવેને પૈસાનું અભિમાન આવ્યું છે, સમાજ દ્વારા લીધેલો નિર્ણય બરાબર- હેમાંગ રાવલ

Viral Raval | Dec 15, 2025, 02:47 PM IST

ગુજરાતની લોકપ્રિય ગાયિકા કિંજલ દવેની સગાઈને લઈને મામલો ગરમાયો છે. કિંજલ દવેના પરિવારનો પાંચ પરગણા બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા બહિષ્કાર કરવામાં આવતાં મોટો વિવાદ ઊભો થયો છે. જી હા..આ સમગ્ર મામલે કિંજલ દવેએ પોતાનું મૌન તોડી એક વીડિયો જાહેર કર્યો હતો, જેના પગલે સમાજના આગેવાનો તરફથી પ્રતિક્રિયાઓ આવવાની શરૂઆત થઈ છે. પાંચ પરગણા સમાજ દ્વારા કિંજલ દવેના પરિવારનો બહિષ્કારનો નિર્ણય લેવાયા બાદ કિંજલ દવેએ એક વીડિયો સંદેશ દ્વારા પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. જોકે, આ વીડિયોમાં કરવામાં આવેલા નિવેદનો બાદ બ્રહ્મ સમાજના આગેવાન હેમાંગ રાવલની આકરી પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. હેમાંગ રાવલે સમાજ દ્વારા લેવાયેલા બહિષ્કારના નિર્ણયને ખુલ્લું સમર્થન પુરું પાડ્યું છે.

Trending news