VIDEO: સંસ્કારી નગરી વડોદરાની સ્કૂલમાં એક વિદ્યાર્થી પર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તૂટી પડ્યા, મારામારી થતાં શાળા સંચાલકોએ વાત દબાવવાનો કર્યો પ્રયાસ
રાજ્યમાં વિદ્યાના સ્થાન પણ સુરક્ષિત ન હોય તેવું જણાય રહ્યું છે. શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે બબાલ, મારામારી જેવી ઘટનાઓ હવે સામાન્ય બનતી જાય છે. અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલની ઘટના બાદ હવે વડોદરમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વિવાદ થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. એક વિદ્યાર્થીને એટલો માર મારવામાં આવ્યો છે કે તેના દાંત તૂટી ગયા અને લોહી નીકળવા લાગ્યા. શાળાના સંચાલકો દ્વારા મદદ કરવાને બદલે વાતને છુપાવવામાં આવી હતી. પરંતુ તે વિદ્યાર્થીના પિતા દ્વારા ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જુઓ આ ઘટના અંગે તેમનું શું કહેવું છે.