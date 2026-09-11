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રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન ભારત પહોંચ્યા, Watch Video

Written ByViral Raval
Published: Sep 11, 2026, 11:50 AM|Updated: Sep 11, 2026, 11:52 AM

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન શુક્રવારે સવારે દિલ્હી પહોંચી ગયા અને 3 દિવસના ભારત પ્રવાસે છે. બ્રિક્સ સમિટમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસા, ઈજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફતહ અલ સિસી, ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાંતો, ઈથિયોપિયાના રાષ્ટ્રપતિ અબિય અહમદ, બ્રાઝિલના વિદેશમંત્રી અને યુએઈના ક્રાઉન્ પ્રિન્સ સહિત અનેક મોટી હસ્તીઓ સામેલ થઈ રહી છે. જ્યારે બાંગ્લાદેશના પીએમ તારિક રહેમાન સામેલ થશે નહીં કે કોઈ પ્રતિનિધિ પણ નહીં હોય. 

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