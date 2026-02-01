બજેટ 2026 ની મહત્વની જાહેરાત : 1 એપ્રિલથી લાગુ થશે નવો ઈન્કમટેક્સ એક્ટ
બજેટ 2026 માં ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ અને આવકવેરાના નવા નિયમો અંગે મહત્વની જાહેરાત કરાઈ છે. જે નીચે મુજબ છે.
ચોખ્ખી ટેક્સ આવક: નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૬ (FY26) માં નેટ ટેક્સ રેવન્યુ અંદાજે ₹૨૮.૭ લાખ કરોડ રહેવાની શક્યતા છે.
નવો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ: ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૬ થી નવો આવકવેરો કાયદો અમલમાં આવશે.
નાના કરદાતાઓ માટે યોજના: નાના ટેક્સપેયર્સ (Small Taxpayers) માટે સરકાર નવી ખાસ સ્કીમ લાવશે.
રિવાઇઝ્ડ રિટર્ન: કરદાતાઓ નિર્ધારિત શુલ્ક (ફી) સાથે ૩૧ માર્ચ સુધી સુધારેલું (Revised) રિટર્ન ભરી શકશે.
ITR ફાઇલ કરવાની સમયમર્યાદા: ITR-1 અને ITR-2 ફાઇલ કરવા માટે ૩૧ જુલાઈની ડેડલાઇન (અંતિમ તારીખ) રાખવા પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.