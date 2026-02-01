બજેટ 2026 ની મહત્વની જાહેરાત : દેશના દરેક જિલ્લામા ગર્લ્સ હોસ્ટેલ ખોલાશે
કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા આજે બજેટ 2026 માં અનેક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. જેમા દરેક જિલ્લામાં એક કન્યા છાત્રાલય (ગર્લ્સ હોસ્ટેલ) ખોલવામાં આવશે. દેશના 20 પ્રવાસન સ્થળોના 10 હજાર ગાઈડને તાલીમ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત નોર્થ-ઈસ્ટ (ઉત્તર-પૂર્વ ભારત) માં નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઈન બનાવવામાં આવશે. નાળિયેરના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં મોખરે છે. તેથી નાળિયેરના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા અને પ્રીમિયમ ગ્લોબલ બ્રાન્ડ બનાવવા માટે ૨૦૩૦ સુધીના લક્ષ્ય સાથે આગળ વધવામાં આવશે.