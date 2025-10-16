ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પંચમહાલ: એસટી બસનો આ ડ્રાઈવર રાતોરાત થઈ ગયો વાયરલ, મુસાફરોને તો જલસો, Video

Viral Raval | Oct 16, 2025, 12:03 PM IST


એવું કહેવામાં આવે છે કે બસની સફર કંટાળાજનક હોય છે, પરંતુ પંચમહાલ એસ.ટી. વિભાગના કંડક્ટર ગુલાબસિંહની બસમાં સવાર થવું એટલે મનોરંજનની ગેરંટી. ગુલાબસિંહે હાથમાં માઈક અને સ્પીકર લઈને બસમાં બેઠેલા મુસાફરોને હિન્દી અને ગુજરાતીના સુંદર ગીતો ગાઈને મંત્રમુગ્ધ કર્યા. તેમના સુરીલા અને મધુર અવાજે મુસાફરોને સફર દરમિયાન એક અલગ જ પ્રકારનો આનંદ કરાવ્યો હતો. ડ્રાઇવિંગની સાથે સાથે આ પ્રકારે ગીત ગાઈને લોકોને ખુશ કરનાર ગુલાબસિંગનો વીડિયો હવે ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, કંડક્ટર ગુલાબસિંહ માત્ર બસની અંદર જ નહીં, પણ બસ ડેપો પર પણ અવારનવાર માઇક અને સ્પીકર સાથે જોવા મળે છે. તેઓ ત્યાં પણ મુસાફરોને ગીતો સંભળાવીને તેમનો થાક ઉતારે છે અને તેમને ખુશ કરે છે. ગુલાબસિંગની આ અનોખી પહેલને મુસાફરોએ ખૂબ વખાણી છે. એસ.ટી.ની આ સવારી મુસાફરો માટે માત્ર પ્રવાસ નહીં, પણ એક યાદગાર અનુભવ બની રહી. મુસાફરોએ જણાવ્યું કે, "આવા ટેલેન્ટેડ ડ્રાઇવરને કારણે સફરનો કંટાળો દૂર થઈ ગયો અને ખૂબ મજા આવી."

