બપોરે 3 વાગે મહત્વની બેઠક, આજે વર્તમાન મંત્રીઓના પડી જશે રાજીનામા! Video
કેબિનેટ વિસ્તરણ પર મોટા સમાચાર, સૂત્ર દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે મુખ્યમંત્રી આજે રાત્રે રાજ્યપાલને મળશે. બપોરે 3 વાગે બેઠક છે અને તેમાં વર્તમાન મંત્રીઓના રાજીનામા લેવાશે. રાત્રે 8 વાગ્યે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને મહત્વની બેઠક છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ધારાસભ્યોને સંબોધિત કરશે. આજે રાત્રે સીએમ હાઉસમાં તમામ ધારાસભ્યો હાજર રહેશે. પડતા મૂકવામાં આવનારા મંત્રીઓની યાદી રાજ્યપાલને અપાશે અને નવા મંત્રીઓનું લિસ્ટ પણ રાજ્યપાલને સોંપવામાં આવશે. વધુ વિગતો માટે જુઓ Video