ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

દાદાની દમદાર સરકારમાં બનાસકાંઠાનો વટ, વિશ્વકર્મા બાદ સંઘવીને મોટી જવાબદારી

Viral Raval | Oct 17, 2025, 02:30 PM IST
Cabinet Expansion faces of banaskantha harsh sanghvi

Trending news