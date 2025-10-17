हिन्दी
દાદાની દમદાર સરકારમાં બનાસકાંઠાનો વટ, વિશ્વકર્મા બાદ સંઘવીને મોટી જવાબદારી
Viral Raval
Oct 17, 2025, 02:30 PM IST
Cabinet Expansion faces of banaskantha harsh sanghvi
More Videos
02:00
Gujarat Cabinet Expansion: સાંજે પાંચ વાગ્યે રાજ્ય સરકારની કેબિનેટ બેઠકનું આયોજન, વધુ વિગતે જુઓ video
01:28
VIDEO: રિવાબા જાડેજાનો નવા મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ, રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પદ તરીકે શપથગ્રહણ
02:45
સ્વતંત્ર હવાલામાં રાજ્યકક્ષાના 3 મંત્રીઓએ લીધા શપથ, દાદાના નવા મંત્રીમંડળમાં ઈશ્વર પટેલ, પાનસેરીયા અને મનીષા વકીલને સ્થાન
03:56
જીતુ વાઘાણીએ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે લીધા શપથ! રાજ્ય સરકારમાં થઈ રી-એન્ટ્રી
04:05
Breaking: હર્ષ સંઘવીએ નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે લીધા શપથ! જુઓ video
01:27
દાદાના દમદાર મંત્રીમંડળમાં સૌથી વધુ OBC ચહેરાઓને મળ્યું સ્થાન, જુઓ લિસ્ટ
02:16
દાદાના નવા મંત્રીમંડળમાં 25 મંત્રીઓ...એક એક વિગત જાણો, Video
07:32
Z 24 Kalak એ આપેલા નામો પર સત્તાવાર મહોર, ખાસમખાસ માહિતી ખાસ જાણો, Video
02:50
જયરામ ગામીત, રિવાબા જાડેજા, જીતુ વાઘાણીને આવ્યા ફોન, તેમના વિશે જાણો
01:36
મૂળ કોંગ્રેસી પરંતુ 2024માં ભાજપમાં જોડાયેલા અર્જૂન મોઢવાડિયા પણ બનશે મંત્રી, Video
Trending news
Guru Gochar
24 કલાક બાદ ગુરુ શનિ બનાવશે પાવરફૂલ રાજયોગ, આ રાશિવાળાને છપ્પરફાડ ધનલાભ થશે!
harsh sanghvi news
હર્ષ સંઘવીને પ્રમોશન આપીને બનાવ્યા ગુજરાતના DYCM, જાણો કેટલી છે કુલ સંપત્તિ?
post office rd scheme
Post Office ની ધાંસૂ સ્કીમ, 5 વર્ષમાં સીધો 35 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો
gujarat news
નવરચિત મંત્રીમંડળમાં કયા મંત્રીઓને કેબિનેટ, રાજ્યકક્ષા અને સ્વતંત્ર હવાલો સોંપાયો?
Gujarat Poltics
મંત્રીમંડળમાં રિવાબાની એન્ટ્રી શું સૂચવે છે? સૌરાષ્ટ્રમાં સીધો મેસેજ આપવાનો પ્લાન
Gold rate
ધનતેરસ પહેલા જ સોના ભાવ બેકાબૂ બન્યા, આજે ભાવમાં બંપર વધારો, જાણો 10 ગ્રામનો રેટ
Philippines tourism
થાઈલેન્ડ, વિયતનામ જ નહીં, ફરવા માટે ભારતીયોનો ફેવરિટ બન્યો આ દેશ, જાણો
Gujarat Poltics
આંદોલનના ચહેરા હાર્દિક અને અલ્પેશ કેમ કપાયા? સીજે ચાવડાની પણ મનની મનમાં રહી ગઈ!
Gujarat Cabinet expansion
ગુજરાતના નવા મંત્રીમંડળમાં આ ત્રણેય મંત્રીઓ શપથ ગ્રહણ નહીં કરે, જાણો શું છે કારણ?
health tips
Health Tips: ખતરનાક બીમારીથી બચવું હોય તો દર 3 મહિને કરાવી લેવા આ 4 ટેસ્ટ