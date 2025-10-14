દિવાળી પહેલા દાદાની નવી સરકારનું પિક્ચર ક્લિયર થઈ જશે, જાણો કોની થઈ શકે છે મંત્રીમંડળમાં એન્ટ્રી-એક્ઝિટ, જુઓ VIDEO
હાલ ગુજરાત રાજકારણ ગરમાયું હોય તેવું જણાય રહ્યું છે. ત્યારે નવા પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક થતાં મંત્રીમંડળ વિસ્તરણે જોર પકડ્યું. દિવાળી પહેલા જ દાદાની નવી સરકારની જાહેરાત થઈ જશે. મોટા પ્રમાણમાં ફેરાફારો જોવા મળશે. રાજ્યપાલને પણ ગુજરાત પરત ફરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે સવાલો ઉભા થયા છે કે કોનું પદ રહેશે અને કોનું પત્તું કપાશે...કે નવા ચહેરાઓ સામે આવશે. જુઓ ક્યા નામોની ચર્ચા ગરમાઈ છે.