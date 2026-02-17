ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

મોરબીમાં જોવા મળ્યો રફ્તારનો કહેર, કાર ચાલકે એક્ટિવાને હવામાં ફંગોળી, જુઓ ભયાનક CCTV Video

Krushnapalsinh Chudasama| Feb 17, 2026, 09:49 PM IST

Morbi Accident CCTV Video: મોરબીમાંથી ભયાનક અકસ્માતના CCTV સામે આવ્યા છે, જેમાં એક્ટિવા ચાલકને કાર ચાલકે પાછળથી ટક્કર મારી હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો મોરબી બાયપાસ રોડ પર રફ્તારનો કહેર જોવા મળ્યો છે, રસ્તા પર દોડતી બેફામ કારે એક્ટિવા ચાલકોને અડફેટે લીધા હતા. ટુ વ્હીલરને પાછળથી ટક્કર મારતા બંને એક્ટિવા સવાર ફંગોળાયા હતા, ગઈ 10મી ફેબ્રુઆરીએ થયેલા અકસ્માતના CCTV હાલ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ઈજાગ્રસ્ત મૌલિક વિરપરિયાએ તાલુકા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદી અને તેના કૌટુંબિક ભાઈ કુલદીપનો અકસ્માત થયો હતો. હાલ આ મામલે પોલીસે ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

