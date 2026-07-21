/વિજાપુરમાં પતિના મર્ડર મામલો, ઘટનાના CCTV ફૂટેજ આવ્યા, Video

મહેસાણાના વિજાપુરમાં પતિના મર્ડરનો મામલો. સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ આવ્યા સામે. કારે એક્ટિવાને ટક્કર મારીને ઉતારી દેવાયો હતો મોતને ઘાટ. ઘટના બાદ અકસ્માત સર્જનાર કારચાલક થયો હતો ફરાર. સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ હાથ ધરી હતી તપાસ. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું મોટું સત્ય. તપાસમાં બ્રેઝા કારને શંકાસ્પદ ગણીને તપાસ હાથ ધરી હતી. વિજાપુર પોલીસ CCTVના આધારે આરોપી સુધી પહોંચી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, મૃતકની પત્ની રીટાબેને પોતાના પતિ પર વહેમ રાખતી હોવાથી અને તેમની સાથેના ઝઘડાઓને કારણે કંટાળીને તેમને મારવાનું કાવતરું