Chaitar Vasava Video: રાજુ કરપડાના રાજીનામા પર ચૈતર વસાવાની પ્રતિક્રિયા, જાણો ભાજપ શું કર્યા પ્રહાર
Chaitar Vasava Video: આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ પહેલી પ્રતિક્રિયા આપી છે, તેમને ભાજપ પર આક્ષેપ કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપના દબાણથી રાજુ કરપડાએ રાજીનામુ આપ્યું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. વધુમાં તેમને જણાવ્યું કે રાજુ કરપડા એક મજબુત ખેડૂત નેતા છે. આમ આદમી પાર્ટીમાં રહીને તેમને ખેડૂતો માટે અનેક લડાઈ લડી છે, બોટાદ કડદા પ્રથા નાબુદ કરાવવા માટે તેમને હળદળમાં આંદોલન કર્યું હતું, જેના કારણે તેમને 100 દિવસથી વધારે જેલમાં રહેવું પડ્યું હતું, ભાજપ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે ભાજપ સરકારની નીતિ રહી છે વિપક્ષી નેતાઓને ડરાવવાનું અને ધમકાવવાનું, દબાવીને કઈ રીતે તેમની તરફેણમાં લઈ લેવા એજ નીતિનો ઉપયોગ તેમને રાજુભાઈ પર કર્યો છે. આ મામલે હાલ ગુજરાતના અનેક નેતાઓએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.