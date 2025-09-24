हिन्दी
મારા પર ખોટો કેસ કરીને જેલની અંતર રાખ્યો, બહાર આવતા જ ચૈતર વસાવાનો બળાપો
Viral Raval
Sep 24, 2025, 01:37 PM IST
Chaitar Vasava released from jail, given grand welcome
2 થી 3 મહિનામાં વીજ બિલમાં ઘટાડો જોવા મળશે- અમિત શાહ
સ્થાનિક ચૂંટણીઓ પહેલા મોટા સમાચાર, નવા તાલુકાઓ અસ્તિત્વમાં આવશે!
રામલીલા ચાલતી હતી અને સ્ટેજ પર જ કલાકારનો જીવ ગયો, જુઓ Video
અમદાવાદમાં રોગચાળો વકર્યો, ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, વાયરલ ઈન્ફેક્શન.....અધધધ કેસ
Typhoon Ragasa Hong Kong Video: સૌથી ખતરનાક વાવાઝોડું, 295 કિમીની સ્પીડથી અગ્રેસર વાવાઝોડું, મોટી તબાહીનો ખતરો, દરિયાની સપાટી વધી
Video: શું ગરબા રમતા રમતા જીવ જઈ શકે? નવરાત્રીમાં સાચવીને ગરબે ઘૂમજો! જાણો શું કહે છે ડોક્ટર
અડાલજ લૂંટ વીથ મર્ડર કેસમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળી મોટી સફળતા, આરોપીની ધરપકડ, Video
પોતાને કલકી અવતાર માનતા રમેશ ફેફરે જીવન ટૂંકાવી દીધુ, પ્રાથમિક તારણ હચમચાવી દેશે
મંત્રીમંડળના વિસ્તરણની અટકળો વચ્ચે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ દિલ્લીની મુલાકાતે, જાણો કારણ
સુરત: હાઈ લા...આ શું? દુષ્કર્મ કેસમાં જેલમાં બંધ આસારામની નવી સિવિલમાં આરતી ઉતારાઈ
Trending news
railway employees
રેલ્વે કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, દિવાળી બોનસ પર આવી ગયું અપડેટ
gujarat
દીકરીઓ સાવધાન: સોશિયલ મીડિયા થકી કરેલી મિત્રતા 15 વર્ષીય સગીરાને ભારે પડી, હોટલમાં..
gujarat
પ્રેમ લગ્નનો કરૂણ અંજામ! પતિ-પત્ની વચ્ચે જમવાનુ બનાવવા બાબતે થયો ઝઘડા, પત્નીનો આપઘાત
Gold rate
સોનાના ભાવ વળી પાછા ઘટી ગયા, ચાંદી પણ સસ્તી થઈ, ફટાફટ કેરેટ પ્રમાણે રેટ ચેક કરો
gandhinagar
ગુજરાતમાં 15થી 17 નવા તાલુકાની થઈ શકે છે રચના; સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલાં મળી શકે છે ખુશ
Hardik Pandya
બાંગ્લાદેશ સામે ઇતિહાસ રચવા ઉતરશે હાર્દિક, બુમરાહ પણ હજુ સુધી નથી કરી શક્યો આવું
Loyalty Check
પાર્ટનરનું વર્તન શંકા થાય એવું છે ? તો લોયલ્ટી ચેક કરવા ફોલો કરો આ 3 સ્ટેપ્સ
Ahmedabad Metro
અમદાવાદીઓ આનંદો! નવરાત્રિને ધ્યાનમાં રાખી મેટ્રો ટ્રેનના સમયમાં ફેરફાર, મોડી રાત...
winter forecast
આ તારીખથી શરૂ થશે હાડથીજવતી ઠંડી, IMDએ આપ્યો છે સંકેત કે પારો ક્યારે નીચે આવશે, જાણો
gujarat
મહેસૂલ વિભાગનો મોટો નિર્ણય: નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3 ની નિમણૂંક પહેલા મંજૂરી ફરજિયાત