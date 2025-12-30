ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં કકળાટ, પોતાના જ કાર્યાલયની તાળાબંધી, જિગ્નેશ મેવાણી સામે ઉગ્ર વિરોધ

Viral Raval | Dec 30, 2025, 09:34 AM IST

પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં અનુસૂચિત જાતિ વિભાગના પ્રમુખની વરણીને લઈને આંતરિક વિખવાદ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. પ્રમુખની વરણીને લઈ ઉભો થયેલો ડખો હવે સામૂહિક રાજીનામાની વાત સુધી પહોંચ્યો છે. પૂર્વ પ્રમુખ હસમુખ સક્સેનાને ફરીથી પ્રમુખ પદે નિયુક્ત કરવાની માંગ સાથે અનુસૂચિત જાતિના આગેવાનોએ કોંગ્રેસ કાર્યાલયને તાળાબંધી કરી વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સાથે જ જિગ્નેશ મેવાણી અને હિતેન્દ્ર પીઠડિયા પાટણ જિલ્લા પર પોતાનો કબજો જમાવી અનુસૂચિત જાતિને પોતાના વશમાં લેવાનો પ્રયાસ કરતા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ આખો વિવાદ હસમુખ સક્સેનાને ફરી પ્રમુખ ન બનાવવાનો છે. કેમ કે હસમુખ સક્સેનાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ નવી વરણીમાં તેમને રિપીટ ન કરાતા આ વિરોધ ઉભો થયો છે. ત્યારે કોંગ્રેસના કકળાટમાં પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે પણ ઝંપલાવ્યું છે. કિરીટ પટેલનો દાવો છે કે જો નિરાકરણ નહીં આવે તો તેઓ દંડક પદેથી રાજીનામું આપી દેશે.

