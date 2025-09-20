Video: શિક્ષકો રજા રિપોર્ટ મૂકી AAP નેતાઓ સાથે કાવતરું ઘડે છે? જાણો કોણે લગાવ્યો આરોપ
છોટાઉદેપુર: નપાના હોદ્દેદાર અને શિક્ષકો વચ્ચે વિવાદ. એસ.એફ હાઈસ્કૂલના શિક્ષકોની ફરિયાદને લઈને કર્યો ખુલાસો. શિક્ષકોએ હોદ્દેદારો સામે નાણા માંગવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ મામલે ભાજપ પ્રમુખે જિલ્લા કલેક્ટરને પત્ર લખ્યો. એવું કહેવું છે કે એસ એફ હાઈસ્કૂલના શિક્ષકો અંગત કારણોસર રજા પાડે છે. રજા રિપોર્ટ મૂકી AAPના નેતાઓ સાથે કાવતરું ઘડે છે. વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહે પણ સામે કર્યા આક્ષેપ. એમ કહેવું છે કે શિક્ષકોને દબાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.