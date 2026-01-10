हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ભાવનગર: રંગોલી ચોકડી પાસે કારચાલકે ASKને ધક્કો માર્યો? મારામારીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા
Viral Raval
|
Jan 10, 2026, 03:25 PM IST
Clash between policeman and car driver near Rangoli intersection in Bhavnagar
દાહોદ: સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા દાહોદમાં AAPમાં પડ્યું ભંગાણ, તાલુકા પ્રમુખનું રાજીનામું
અમદાવાદ શહેરમાં ચોરીની વિચિત્ર ઘટના : હિપ્નોટાઈઝ કરીને વૃદ્ધાને લૂંટી લેવાઈ
અરવલ્લી : યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે મહોત્સવનો પ્રારંભ, કિંજલ દવે રેલાવશે સૂર
ગુજરાતમાં વિકાસના નામે વિનાશ : રેલ લાઈનની કામગીરીથી લોકોના મકાન તૂટ્યા, તિરાડ પડી
મોરબી: 2 મનોદિવ્યાંગ મહિલા મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચરનારા હેવાનોને પોલીસે દબોચી લીધા
સડેલા બટાકા, વાસી ચણા... ગુજરાતના શહેરોમાં આ રીતે વેચાતી હતી ટેસ્ટી પાણીપુરી
આગામી 48 કલાકમાં ઠંડીનું જોર વધશે : હવામાનની નવી આગાહી
જાન્યુઆરીમાં સળંગ 4 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, કર્મચારીઓ પણ ઉતરશે હડતાળ પર
અમદાવાદ: PG માટે પરમિશન ન લીધી તો સંચાલકોની ખેર નહીં
મોરબી: દીવાલમાં બાકોરું પાડી રૂમમાં ઘૂસ્યા, નરાધમોએ 2 અસ્થિર મગજની મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું
Trending news
Team India
શુભમન ગિલે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવા પર તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું
gold
2025માં સોનાએ રોકાણકારોને બંપર 73.45% રિટર્ન આપ્યું, હવે 2026માં શું?
Vibrant Gujarat
PM સૂર્યઘરથી લઈ ગ્રીન હાઈડ્રોજન સુધી, જાણો કેવી રીતે ગુજરાત બનશે ભારતનુ એનર્જી ગેટવે
plane crash
ઓડિશાના રાઉરકેલામાં વિમાન ક્રેશ, પાયલટ સહિત છ લોકો હતા સવાર
us india trade
ભારતને નહીં ખરીદવું પડે રશિયન તેલ, અમેરિકાએ આપી મોટી ઓફર, હટી જશે ટેરિફ !
Post office
Post Office માં ₹7,00,000 રોકાણ કરવા પર ₹3,14,964 મળશે ફિક્સ વ્યાજ, ધાંસૂ છે આ સ્કીમ
Usman Khawaja
7 ચોગ્ગા, 3 છગ્ગા... રિટાયરમેન્ટના 2 દિવસ બાદ આ ખેલાડીની મેદાન પર ધમાકેદાર વાપસી
kheda
પારિવારિક અદાવતમાં લોહીના સંબંધો લજવાયા : પિતાએ પુત્રની ઘાતકી હત્યા કરી પાપ કર્યું
donald trump
આ દવાના 'ઓવરડોઝ' એ દાટ વાળ્યો? શરીર જ નહીં પરંતુ વર્તન ઉપર પણ કરે છે અસર
Defrail Technologies IPO
પહેલા દિવસે 80% ભરાઈ ગયો આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી ફાયદો, જાણો