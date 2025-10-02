દાદાના મંત્રીમંડળનું જલદી થશે વિસ્તરણ, ચૂંટણીની કામગીરી બરાબર ધ્યાનમાં લેવાશે
પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી બાદ બીજો મહત્ત્વનો મુદ્દો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ છે. માનવામાં આવે છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થયા બાદ મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ અથવા ફેરબદલ થઈ શકે છે. જોકે, ચૂંટણીની કામગીરી અને પરિણામોને ધ્યાનમાં રાખીને જ મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ કે વિસ્તરણ શક્ય બનશે. પ્રદેશ પ્રમુખની નિમણૂક હોય કે પછી મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ, આ બંને મહત્ત્વના મુદ્દે આખરી નિર્ણય ભાજપનું રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ જ લેશે.