વીડિયો
AAP અને કોંગ્રેસનું નામ લીધા વગર મુખ્યમંત્રીએ માર્યા ચાબખા, Video
Viral Raval
|
Dec 25, 2025, 04:05 PM IST
cm bhupendra patel lashes out at the aap and Congress without naming them
00:41
પુત્ર છે કે હેવાન? પિતાની નિર્દયતાથી હત્યા કરી નાખી
00:42
લીબિયામાં અપહરણ થયેલા મહેસાણાના દંપત્તિનો આખરે થયો છૂટકારો
02:34
સુરત: જહાંગીરાબાદમાં આઠમાં માળની જાળીમાં ફસાયા આધેડ, દિલધડક રેસ્ક્યૂનો જુઓ Video
01:10
શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિર મુદ્દે સૌથી મોટા સમાચાર
00:41
અરવલ્લી ગિરિમાળા અંગે કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય, જાણો વધુ વિગતો
05:01
અરવલ્લી ગિરિમાળા બચાવવા આંદોલન, લોકો રસ્તાઓ પર, જુઓ વિશેષ અહેવાલ
01:04
ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીને અંગે EDની કાર્યવાહી
02:37
સુરેન્દ્રનગર: નાયબ મામલતદારની EDએ કરી ધરપકડ, ગ્રામ્ય કોર્ટમાં લવાયા
02:00
ફ્લાવર શોની ટિકિટના ભાવમાં વધારો, જાણો શું હશે રેટ
00:39
માતાની ખુબ યાદ આવતી હતી...યુવકે મોત વ્હાલુ કર્યું, હચમચાવતો કિસ્સો
Trending news
bangladesh
ભારત ઈચ્છે તો હથિયાર ઉપાડ્યા વગર જ બાંગ્લાદેશનો ખેલ ખતમ કરી શકે, એક 'બટન' દબાવશે...
shukra gochar 2025
248 વર્ષ બાદ વૈભવના દાતા શુક્ર બનાવશે શક્તિશાળી યોગ, રાજા જેવું જીવન જીવશે આ રાશિઓ
surat
જિંદગી-મોત વચ્ચે ઝૂલતા 'દાદા'નું દિલધડક રેસ્ક્યૂ; ઉંઘમાં બારીમાથી 10મા માળેથી ગબડ્યા
Cockroach
વંદાની ફોજ ફર્યા કરે છે ઘરમાં? ભગાડવા માટે આ 10 ઘરગથ્થું ઉપાય અજમાવી જુઓ
BSNL Christmas Offer
માત્ર 1 રૂપિયામાં ડેટા, કોલિંગ અને SMS ની મજા.... BSNL ની સૌથી સસ્તી ઓફર
gujarat
સુરતમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના; માતાએ 5 વર્ષના પુત્ર સાથે 14મા માળેથી લગાવી મોતની છલાંગ
Liver damage causes
લિવર ખરાબ થવાના 3 મહિના પહેલા શરીરમાં જોવા મળે છે આ 5 લક્ષણો
gujarat
ખેડૂત પુત્રની અનોખી સિદ્ધિ: ધો.12 પછી અભ્યાસ છોડ્યો, આજે 450થી વધુ ખેડૂતોને રોજગારી
8th Pay Commission
1973 નો તે 'ગુપ્ત' નિયમ, જેથી હંમેશા જાન્યુઆરીમાં લાગૂ થાય છે નવું પગાર પંચ
gujarat
અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટમાં આવનારો દશકો કેવો હશે? અહીં જોવા મળશે તેની એક ઝલક