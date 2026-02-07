ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

મુખ્યમંત્રીનો અલગ અવતાર, એક વર્ષ જુનું વચન નિભાવ્યું, જુઓ Video

Viral Raval | Feb 07, 2026, 09:40 PM IST

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ... એક મૃદુભાષી, મક્કમ નેતા... જેમનો સ્વભાવ સૌમ્ય છે અને તેથી જ તેઓ સૌના પ્રિય છે. બાળકો વચ્ચે તો તેઓ ખુદ બાળક બની જાય છે. આજે બનાસકાંઠાના પ્રવાસ દરમિયાન તેમનો આ અલગ અંદાજ જોવા મળ્યો. અંબાજી કોરિડોરના ખાતમુર્હૂત માટે આવેલા મુખ્યમંત્રીએ વ્યસ્ત કાર્યક્રમ વચ્ચે એક વર્ષ પહેલાંનું વચન યાદ રાખ્યું. ઘટના લગભગ એક વર્ષ જૂની છે. 28 એપ્રિલ 2025ના રોજ થયેલા વીડિયો સંવાદ દરમિયાન ઉત્તમપુરા પ્રાથમિક શાળાની નાનકડી દીકરી સોમ્યા પ્રજાપતિએ મુખ્યમંત્રીને પૂછ્યું હતું કેસ દાદા, તમે અમારી સ્કૂલમાં ક્યારે આવશો?...તે સમયે મુખ્યમંત્રીએ સ્મિત સાથે કહ્યું હતું કે, હું જ્યારે ત્યાં આવીશ ત્યારે ચોક્કસ તને મળવા આવીશ. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

