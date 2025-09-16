રાજ્યભરના ખરાબ રસ્તાઓ મુદ્દે કેબિનેટ બેઠકમાં લેવાયો મોટો નિર્ણય! જુઓ વીડિયો
કેબિનેટ બેઠકમા રાજ્યના રસ્તાઓને લઈ થઈ ચર્ચા. નવરાત્રિ બાદ રાજ્ય ભરમાં રસ્તાઓના સમારકામ હાથ ધરવા સીએમની સૂચના. રસ્તાઓને લઈ સીએમ ની ટકોર. જે રસ્તા એક વર્ષ પહેલાં જ બન્યા છે અને તૂટી ગયા છે તેવા કેસમાં જવાબદાર સામે પગલાં લેવાની સૂચના. જળાશયો ની સ્થિતિ પર બેઠક માં થઈ સમીક્ષા. રાજ્ય ના વરસાદ ના કારણે પાક નુક્સાની થઈ હોય ત્યાં વળતર ઝડપથી મળે એ અંગે પણ અપાઈ સૂચના. બનાસકાંઠા અને પાટણ ના વિસ્તારોમાં પૂર ના પાણીના કાયમી ઉકેલ માટે પણ ચર્ચા