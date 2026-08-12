/સાહેબ આવે છે! મુખ્યમંત્રીના રૂટ પર જ ગંદકીના સામ્રાજ્ય, મહિલા પ્રમુખ બગડ્યા, સીધા મંત્રીને કરી ફરિયાદ

રાજ્યમાં આગામી સ્વાતંત્ર્ય પર્વ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના કાર્યક્રમોને લઈને તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓના મોટા-મોટા દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ સરકારી તંત્રની ઉદાસીનતા ક્યારે પોલ ખોલી નાખે તેની કોઈ ખાતરી નથી. આવો જ એક ચોંકાવનારો માામલો સામે આવ્યો છે, જ્યાં મુખ્યમંત્રીના આગમન પહેલા જ સફાઈ અભિયાનના લીરેલીરા ઉડતા જોવા મળ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના પ્રસ્તાવિત કાર્યક્રમ અને રૂટ પર જ ગંદકીના સામ્રાજ્ય અને કચરાના ઢગલા જોવા મળતા ખુદ નગરપાલિકાના મહિલા પ્રમુખ લાલઘૂમ થઈ ગયા હતા અને અડધી રાતે રોડ પર