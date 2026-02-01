ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

વડોદરા : શહેરના હનુરામ ફૂડની કચોરીમાંથી નીકળ્યો વંદો, બહારનું ખાતા પહેલા ચેતજો

Dipti Savant| Feb 01, 2026, 03:45 PM IST
cockroach found in delicious kachori from vadodara hanuram foods

