हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
વડોદરા : શહેરના હનુરામ ફૂડની કચોરીમાંથી નીકળ્યો વંદો, બહારનું ખાતા પહેલા ચેતજો
Dipti Savant
|
Feb 01, 2026, 03:45 PM IST
cockroach found in delicious kachori from vadodara hanuram foods
More Videos
00:56
u
ઉત્તર ગુજરાત માટે અંબાલાલે કરી મોટી આગાહી, જાણો વિગતો
09:48
u
ઉત્તર ગુજરાત માટે અંબાલાલે કરી મોટી આગાહી, જાણો વિગતો
01:13
u
Video : ભાવનગરમાં કોળી સમાજના સંમેલનમાં હીરા સોલંકીને કેમ ન બોલાવ્યા?
01:01
u
વાવ થરાદ જિલ્લાને એરપોર્ટ મળવાના સંકેત, જુઓ Video
03:46
u
Budget 2026: બજેટની મોટી વાતો, 15 પોઈન્ટ્સમાં સમજો સંપૂર્ણ બજેટનો સાર
00:51
u
Budget 2026: રેલવેને લઈ બજેટમાં સૌથી મોટી જાહેરાત, 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનાવાશે
01:41
u
Budget 2026: હવે ઇનકમ ટેક્સ ચોરી પર નહીં થાય જેલ... સરકારે કરી મોટી જાહેરાત
01:30
u
Budget 2026: બજેટની મોટી મોટી જાહેરાતો, તમારા ખિસ્સા પર શું પડશે અસર? શું સસ્તું થશે શું મોંઘુ
05:57
u
બજેટ 2026 ની મહત્વની જાહેરાત : 1 એપ્રિલથી લાગુ થશે નવો ઈન્કમટેક્સ એક્ટ
05:26
u
બજેટ 2026 ની મહત્વની જાહેરાત : દેશના દરેક જિલ્લામા ગર્લ્સ હોસ્ટેલ ખોલાશે
Trending news
Lifehacks
વોશિંગ મશીનમાં કપડા ધોતી વખતે આ મોડ યુઝ કરો, જાણો લાઈટ બીલ ઓછું કરે તેવી ટીપ્સ
Valentine Week Calendar 2026
વેલેન્ટાઇન વીક ક્યારે શરૂ થાય છે, જાણો ક્યારે કયો દિવસ છે?
Paap Kartari Yog 2026
ફેબ્રુઆરીમાં બનશે અત્યંત ખતરનાક ગ્રહ સંયોગ, ખુબ સાચવીને રહેજો આ 5 રાશિવાળા, નહીં...
Gujarat politics
કોળી સમાજના સંમેલનમાં હીરા સોલંકીને સાઈડલાઈન કરાયા! આમંત્રણ ન મળવા પર કર્યો ખુલાસો
budget 2026
Budget 2026: બજેટમાં ખેડૂતોને શું મળ્યું ? જાણો કૃષિ ક્ષેત્રે સરકારે શું કરી જાહેરાત
budget 2026
ભારતનું 7,800,000,000,000 સંરક્ષણ બજેટ જોઈને પાકિસ્તાન-ચીનમાં હડકંપ
budget 2026
બજેટ 2026 : નાણામંત્રીએ સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરને આપી ખાસ ભેટ, જાણો ખેલાડીઓને શું થશે ફાયદો
Gold rate
બજેટ બાદ શું છે સોના-ચાંદીની સ્થિતિ? લગડી-દાગીનાની ખરીદી માટેનો સોનાનો ભાવ કેટલો?
stock market
Share Market Crash: બજેટમાં ફક્ત એક જાહેરાત અને બજારમાં હાહાકાર, સેન્સેક્સ 2000 પોઈ
Big News
ટેક્સપેયર્સ માટે મોટા સમાચાર, નાણામંત્રીએ આવકવેરાના મોરચે આપી રાહત