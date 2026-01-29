ભૂક્કા કાઢી નાંખશે ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી! વરસાદની આગાહી વચ્ચે આ વિસ્તારોમાં હજુ પારો ગગડશે!
Ambalal Patel Rain Prediction: ગુજરાતમાં હાલ કાતિલ ઠંડીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. વહેલી સવારથી જ રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં કડકડતી ઠંડી અને કાતિલ ઠંડા પવનોના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં ઠંડીનું જોર હજુ પણ વધી શકે છે.
હવામાન વિભાગે અગાઉ તાપમાનમાં 2 થી 5 ડિગ્રી ઘટાડાની જે આગાહી કરી હતી, તે મુજબ જ અત્યારે ઠંડીનું જોર વધી રહ્યું છે. આગામી 2-3 દિવસ સુધી રાજ્યમાં ઠંડીનું આક્રમક જોર યથાવત રહેશે. ખાસ કરીને વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે તાપમાનમાં હજુ પણ ઘટાડો થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
નલિયામાં રેકોર્ડબ્રેક ઠંડી
કચ્છનું નલિયા 7 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન સાથે રાજ્યનું સૌથી ઠંડુગાર શહેર નોંધાયું છે. ઉત્તર ભારતના પવનોની સીધી અસરને કારણે ગુજરાતના નલિયા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં કાતિલ ઠંડીનો ચમકારો સૌથી વધુ જોવા મળી રહ્યો છે. તેવી રીતે અમદાવાદ શહેરમાં વહેલી સવારથી જ ઠંડા પવનો ફૂંકાતા લોકોએ ગરમ વસ્ત્રોનો સહારો લેવો પડ્યો છે. ગાંધીનગર, રાજકોટ અને ડીસા જેવા શહેરોમાં પણ તાપમાનનો પારો નોંધપાત્ર રીતે ગગડ્યો છે.