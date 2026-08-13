/ઓ બાપ રે! કલેક્ટરને હનીટ્રેપમાં ફસાવનાર કેતકી વ્યાસ પાસે છે આટલી બધી મિલકત?, ખરી ખેલાડી નીકળી

આણંદના તત્કાલીન ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને વિવાદાસ્પદ અધિકારી કેતકી વ્યાસ આખરે એસીબી (ACB) ની ઝડપમાં આવી ગઈ છે. કેતકી વ્યાસ ખરી ખેલાડી નીકળી છે. એસીબીની કાર્યવાહીમાં એમની મિલકતની વિગતો જોઈને તમે ચોંકી જશો. પાસના અંતે મહિલા અધિકારીએ પગારની આવક કરતા રૂ. 3.56 કરોડની વધુ મિલકત વસાવી હોવાનો ખુલાસો થતા એસીબીએ ગુનો નોંધ્યો હતો. કેતકી વ્યાસે મોટાભાગની અપ્રમાણસર મિલકત તેના માતાપિતાના નામે વસાવી હોવાનો ખુલાસો થયો. માતાપિતા કર્મકાંડના કામ સાથે સંકળાયેલા હોવા છતા તેમના નામે કરોડો રૂપિયાની સંપતિ વસાવવામાં આવી. મહિલાના પતિ