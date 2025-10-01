Video: કોલેજ સમયનો પ્રેમ બન્યો મહિલા કોન્સ્ટેબલના મોતનું કારણ, વિગતો જાણી હચમચી જશો
કોલેજ સમયનો પ્રેમ મહિલા કોન્સ્ટેબલ ના મોતનું કારણ બન્યો. ગાંધીનગર સેક્ટર 24 માં મહિલા કોન્સ્ટેબલ ના શંકાસ્પદ હત્યાનો ભેદ ગાંધીનગર પોલીસે 24 કલાકમાં ઉકેલ્યો. મોહન પારગી મૂળ અમરેલીનો રહેવાસી અને સીરામીક ઉદ્યોગમાં મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવે છે. જે ગાંધીનગર સેક્ટર 24 માં રહેતી અને અમદાવાદ શાહીબાગ પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર માં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતી રીંકલ વણઝારા નો હથિયારો છે. ગઈકાલે રીંકલ ની હત્યા થયા બાદ શંકાસ્પદ હાલતમાં તેનું મૃત્યુ તેના જ નિવાસ્થાન થી મળ્યો હતો. આ અંગે ગાંધીનગર પોલીસે તપાસ કરતા મોતનું કારણ પ્રેમ પ્રકરણ હોવાનું સામે આવ્યું. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.