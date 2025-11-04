ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

'આપ અને બાપ(BJP) બંને એક જ માતાના સંતાન, બંનેએ ભેગા મળીને બારોબાર ગોઠવી લીધુ'

Viral Raval | Nov 04, 2025, 11:41 AM IST

Amreli News: અમરેલીના વડીયામાં ખેડૂતોના દેવા માફીની માગ સાથે કોંગ્રેસે ધરણાં કર્યા હતાં. આ કાર્યક્રમમાં પરેશ ધાનાણી અને પ્રતાપ દૂધાત પણ જોડાયા હતાં. તેમણે રેલી કાઢીને દેવા માફી માટે મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તેમણે કપાસ અને મગફળીના નમૂના પણ આપ્યા હતાં. આ રેલી દરમિયાન કોંગ્રેસના નેતા પરેશ ધાનાણીએ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા પર પ્રહારો કર્યા હતાં. તેમણે કહ્યું હતું કે, આપ અને ભાજપે કુલડીમાં ગોળ ભાગી લીધો છે. ધાનાણીએ AAP અને BJPને 'એક જ માતાના સંતાનો' કહેતાં આરોપ લગાવ્યો કે બંને પાર્ટીઓ ખેતોના મુદ્દે ભેગા મળીને કામ કરે છે. તેમણે કહ્યું, "આપ અને બાપ બન્ને એક જ માની પેદાશ છે, જેઓ ખેતોને બારોબાર ગીરવે મુકવાનું ષડયંત્ર રચે છે."

