Video શું કોંગ્રેસ નેતા દૂધાત ભગવો ધારણ કરવાની તૈયારીમાં છે? જુઓ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ
જુનાગઢમાં કોંગ્રેસની પ્રશિક્ષણ શિબિર પૂર્ણ થઈ રહી છે, પરંતુ આ શિબિર અમરેલી જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પ્રતાપ દૂધાતની સતત ગેરહાજરીએ આંખોમાં કાંટો બનાવી દીધો છે. રાહુલ ગાંધીનો પ્રવાસ અંતિમ સમયે રદ્દ થયો, પણ તેમ છતાં પ્રતાપ દૂધાત અને ગીર-સોમનાથ જિલ્લા પ્રમુખ પૂંજા વંશ ગેરહાજર રહ્યા. દાવો કરાયો કે સામાજિક કારણોસર, પણ પૂંજા વંશ પહેલા દિવસે હાજર હતા. દૂધાત તો એક પણ દિવસ દેખાયા નહીં. શિબિરમાં 2 જિલ્લા પ્રમુખોની ગેરહાજરીએ 'એક સાંધે તેર તૂટે' જેવી સ્થિતિ જોવા મળી. પહેલી વખત મીડિયા સામે આવેલા દૂધાતે કહ્યું, ઘરે દુઃખદ પ્રસંગને કારણે હાજર રહી શક્યો નહીં. કેટલાક નેતાઓએ હાઈકમાન્ડને ગેરમાર્ગે દોરી, મને ખોટી રીતે ચિતર્યા. આગામી સમયમાં તેમને જવાબ આપીશ. શું દૂધાત નારાજ છે?...શું કોંગ્રેસમાં તેઓ સુરક્ષિત નથી?...શું ભાજપનો ભગવો પહેરવાની તેમની તૈયારી છે?...જાણી-જોઈને પાર્ટીને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા?..પાર્ટીથી મોટા થઈ મનમાની કરાવવા માગે છે?...આ તમામ પ્રશ્નો વચ્ચે પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ વિવાદને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો....