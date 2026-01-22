SIRની કામગીરીમાં ગંભીર છબરડાનો આરોપ, કલેક્ટર કચેરી બહાર કોંગ્રેસનો ઉગ્ર વિરોધ
ગુજરાતમાં અત્યારે SIRનો મુદ્દો ગરમાયો છે...SIR એટલે કે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજનની કામગીરી દરમિયાન અનેક મતદારોના નામ યાદીમાંથી કમી થઈ જતાં કોંગ્રેસે આજે ગુજરાતભરમાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો...કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે વહીવટી તંત્રની બેદરકારીને કારણે હજારો લોકો મતાધિકારથી વંચિત રહી શકે છે...કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં પ્લેકાર્ડ્સ સાથે કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને 'મતદારોને ન્યાય આપો'ના નારા લગાવ્યા હતા...વિરોધને નવો વળાંક આપતા કાર્યકરોએ કચેરીના મેદાનમાં જ બેસીને રામધૂન બોલાવી હતી...કોંગ્રેસના આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે SIRની હદ નિર્ધારણ અને ફોર્મની પ્રક્રિયામાં ગંભીર છબરડા કરવામાં આવ્યા છે...યોગ્ય ચકાસણી કર્યા વગર જ નામો કમી કરી દેવાયા છે...