Video: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ એકલા હાથે લડશે કોંગ્રેસ, AAP સાથે ગઠબંધન નહીં કરે
ગુજરાતની રાજનીતિમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અટકળોનો અંત આવ્યો છે, જેમાં હવે સ્પષ્ટ થયું છે કે કોંગ્રેસ પક્ષ આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સાથે ગઠબંધન નહીં કરે. પ્રદેશ કોંગ્રેસની હાઈકમાન્ડ સાથેની બેઠકમાં આ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને કોંગ્રેસને એકલા હાથે ચૂંટણી લડવા માટે સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓએ ગઈકાલે (જરૂરી માહિતી ઉમેરી શકાય) દિલ્લી ખાતે AICC (અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટી) સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસના સંગઠન અને આગામી ચૂંટણીની રણનીતિ પર મંથન કરવામાં આવ્યું હતું.