સુરેન્દ્રનગરમાં SIRનો વિરોધ, કોંગ્રેસે ટાયરો સળગાવી હાઈવે પર કર્યો ચક્કાજામ
Surendranagar Congress Protest: ગુજરાતમાં SIRની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ મતદાર યાદીમાં મોટા પાયે ફેરફારો સામે આવ્યા છે. ગુજરાતમાં મતદાર યાદીના સુધારણા કાર્યક્રમ SIR પૂર્ણ થયા બાદ હવે વિવાદનું તોફાન ઉભું થયું છે. અનેક ખોટા મતદારોના નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યા, પરંતુ ફોર્મ-7ને લઈને કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો છે કે, ખોટી રીતે મતદારોના નામ કઢાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા તાલુકામાં આ વિરોધે તીવ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. જૈનાબાદ હાઈવે પર કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ચક્કાજામ કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ટાયરો સળગાવીને અને રોડ પર બેસીને હાઈવેને બાનમાં લીધો. પરિણામે, અંદાજે 2 કિલોમીટર સુધી વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ. ટ્રાફિક જામના કારણે મુસાફરોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે, દસાડા, જૈનાબાદ અને બજાણા ગામમાં અંદાજે 7 હજાર મતદારોના નામ કમી કરવામાં આવ્યા છે. આખા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 27 હજારથી વધુ નામો કાઢી નાખવાના દાવા કરવામાં આવ્યા છે. પાર્ટીના કાર્યકરો કહે છે કે, આ ખોટી વાંધા અરજીઓ દ્વારા થઈ રહ્યું છે, જે લોકશાહીને નબળી પાડે છે.