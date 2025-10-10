हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
IND
WI
94/ 1
(28)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
કોન્સ્ટેબલ લાંચ લેતા રંગે હાથ પકડાયો, દીવાળી બોનસ-લાંચ પેટે લીધા રૂપિયા, Video
Viral Raval
|
Oct 10, 2025, 12:05 PM IST
Constable Kishore Makwana arrested for taking a bribe of one thousand rupees
More Videos
01:39
u
Video: પાલનપુરમાં ટ્રકની અડફેટે વૃદ્ધનું મોત, CCTV થી કોકડું ગૂંચવાયું! આપઘાત કે અકસ્માત?
04:25
u
અંબા માતાના દર્શન કરીને ગુજરાત પ્રવાસની શરૂઆત, જુઓ Video
04:41
u
શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીમાં આ શું? એક Video વાયરલ થયો અને ઘમાસાણ મચી ગયું
03:44
u
પરીક્ષા આપીને બહાર નીકળેલા વિદ્યાર્થી પર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તૂટી પડ્યા, ઢોર માર માર્યો, Video
00:45
u
રાજકોટમાં ખેડૂતોનો વિરોધ પ્રદર્શન! જામનગર ટ્રાન્સમિશ નામની કંપની ધમકાવતી હોવાનો આરોપ, વધુ વિગત માટે જુઓ VIDEO
00:57
u
VIDEO: સંસ્કારી નગરી વડોદરાની સ્કૂલમાં એક વિદ્યાર્થી પર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તૂટી પડ્યા, મારામારી થતાં શાળા સંચાલકોએ વાત દબાવવાનો કર્યો પ્રયાસ
00:53
u
VIDEO: હિંમતનગરમાં મેમુ ટ્રેન ઉથલાવવાનો પ્રયાસ, ટ્રેક પર લોખંડના રોડ દેખાતા લોકોપાયલોટે ઈમરજન્સી બ્રેક મારી
01:30
u
અમદાવાદમાં રખડતાં ઢોર પર નજર રાખવા તંત્રએ પૂર્વ કર્નલને સોંપી જવાબદારી, એક લાખનો માસિક પગાર
02:42
u
બહિયલમાં કોમી હિંસક પ્રવૃત્તિઓ ફેલાવનારા પર આકરી કાર્યવાહી, ફરીવાર દબાણો પર દાદાનું બુલડોઝર ફર્યું, જુઓ VIDEO
02:52
u
'ભણશે ગુજરાત, રમશે ગુજરાત' વચ્ચે 5668 સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં તો મેદાન જ નથી! 23 જિલ્લાઓમાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ, જુઓ VIDEO
Trending news
Shubman Gill
6 મેચ બાદ ગિલનું ભાગ્ય ચમકી ગયું, આખરે ભગવાને આપ્યો સાથ, બાકી બની જાત શરમજનક રેકોર્ડ
Gold price
Why Gold Prices Hike: સોનાના ભાવમાં આવેલી સુનામીના આ છે 3 મોટા કારણ
IPS Y Puran Kumar
શું DGPને હટાવાશે? DGP સહિત 13 ઓફિસરો સામે FIR દાખલ, સ્યૂસાઈડ નોટમાં ગંભીર આરોપ
Japan Mobility Show 2025
જલ્દી લોન્ચ થશે WagonR ઈલેક્ટ્રિક, 270 કિમી રેન્જ સાથે મળશે આ ફીચર્સ
Gir Somnath Una Gangrape News
24 કલાકમાં ત્રણ પુરુષોએ બે વાર મહિલા પર કર્યો ગેંગરેપ, કંપારી છોડાવી દે તેવી ઘટના!
Gujarat politics
AAP ના આ ધારાસભ્યએ ભાજપનું ટેન્શન વધાર્યું, શક્તિ પ્રદર્શનથી સરકારનું બીપી વધશે
CGHS
15 વર્ષ પછી CGHS માં મોટા ફેરફારો; સરકારે લીધા મહત્વપૂર્ણ પગલાં; જાણો વિગત
gujarat
રાજકોટમાં વધુ એક મહિલા પોલીસકર્મીએ જીવનનો અંત આણ્યો! પોલીસ તપાસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ!
roww IPO
પૈસાની વ્યવસ્થા કરી લેજો, આ દિગ્ગજ કંપની લાવશે ₹7000 કરોડનો IPO, જાણો વિગત
Premanand Maharaj
કોણ છે આ સંત, જેમને પ્રેમાનંદ મહારાજે પોતાની ગાદી પર બેસાડી દંડવત પ્રણામ કર્યા