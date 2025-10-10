ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

કોન્સ્ટેબલ લાંચ લેતા રંગે હાથ પકડાયો, દીવાળી બોનસ-લાંચ પેટે લીધા રૂપિયા, Video

Viral Raval | Oct 10, 2025, 12:05 PM IST
Constable Kishore Makwana arrested for taking a bribe of one thousand rupees

