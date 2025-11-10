हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ડભોઈના MLAના વિવાદિત બોલ, 'ભાજપમાં જોડાઓ તો જ ગ્રાન્ટ મળે, વિપક્ષમાં હોય તો ન મળે'
Viral Raval
|
Nov 10, 2025, 01:34 PM IST
Controversial speech of Dabhoi MLA Shailesh Mehta watch video
More Videos
04:18
u
સુરત બન્યું સાક્ષી, ક્રિકેટમાં રચાયો ઈતિહાસ, 8 બોલમાં 8 છગ્ગા, ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટી
09:57
u
ગુજરાતમાંથી પકડાયેલા આતંકીઓ અંગે મોટો ખુલાસો, આ વિસ્તારોની કરી હતી રેકી
03:01
u
ડોક્ટરના વેશમાં આતંકી, મોટા હુમલાનો પ્લાન, Video જોઈ હચમચી જશો
00:37
u
પોલીસ બેડા માટે માઠા સમાચાર, માણસામાં પોલીસકર્મીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
00:53
u
માઉન્ટ આબુ જવાનું વિચારતા હોવ તો એકવાર આ Video જોઈ લો, નહીં તો પસ્તાશો
03:46
u
પાટીદાર નેતાઓએ ચૂંટણીમાં અનામતની કરી વાત, EWS માટે અનામતની માંગણી
01:53
u
ટેકાના ભાવે જણસીની ખરીદી પર દિલીપ સંઘાણીનું મોટું નિવેદન
00:44
u
ફુલઝરની ઘટનાના સુરતમાં પડઘા, પાટીદાર સમાજ ન્યાયની માંગ સાથે ભેગા થયા
00:42
u
તારાપુર તાલુકાના ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખની નશાની હાલતમાં દાદાગીરી, CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યું
03:44
u
વીઘે 3400 મળે જ્યારે વીઘે 20,000 તો ખર્ચો થઈ ગયો- ખેડૂતે વ્યક્ત કરી નારાજગી
Trending news
Gujarat ATS
આતંકવાદીઓ પાસેથી મળેલું રાઈઝીન કેટલું ખતરનાક છે? એક્સપર્ટસે આપી ચોંકાવનારી માહિતી
Laalo Krishna Sada Sahaayate film
ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો' પર શ્રીકૃષ્ણની કૃપા વરસી, બોક્સ ઓફિસ પર તોડી દીધો રેકોર્ડ
Bangladesh Cricketer
ક્રિકેટ જગત માટે ખરાબ સમાચાર ! જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે આ ક્રિકેટર
Gujarat politics
ચૈતર વસાવાનું સ્ફોટક નિવેદન : હું જંગલનો વાઘ છું, સર્કસનો વાઘ નથી, ક્યારેય ભાજપમાં ન
Gold rate
એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, લગ્નગાળામાં સોનું ખરીદવું ભારે પડશે, જાણો રેટ
Akash Choudhary
6,6,6,6,6,6,6,6... માત્ર 11 બોલમાં અડધી સદી, સુરતની ધરતી પર બન્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
IND vs SA Match Timings
બદલાઈ ગયો મેચનો સમય ! ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ આટલા વાગ્યે થશે શરૂ
surat
સુરતના હોમિયોપેથિક તબીબનો આપઘાત, કાગળ પર પત્નીનું ચિત્ર બનાવી ‘મારો ન્યાય’ લખ્યું
PPF scheme 2025
1 રૂપિયાના રોકાણ વગર દર વર્ષે કરી શકો છો ₹2.88 લાખની કમાણી, સમજો PPF નું આ સીક્રેટ
Royal Enfield Bullet 350
લોન પર રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ 350 ખરીદવાથી મહિને કેટલી આવશે EMI ? જાણી લો ગણતરી